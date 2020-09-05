Hadise, trend oldu!

Hadise 3 Eylül Perşembe yayımlanan yepyeni şarkısı Küçük Bir Yol ile Youtube trend videolar listesinde 1 numaraya yerleşerek görkemli bir geri dönüş yaşadı. Kendi sosyal medya hesabında bir görselle zaferini paylaşan Hadise'nin video klibi 2 günde 3,5 milyon kişi tarafından izlendi.Hadise, uzun süredir üzerinde çalıştığı, üç şarkıdan oluşan EP’sinin merakla beklenen ilk teklisi ‘KÜÇÜK BİR YOL’u Pasaj Müzik etiketiyle 3 Eylül Perşembe tüm dijital platformlarda yayımladı.Hadise, alışkın olduğumuzdan çok farklı olarak, şarkı sözlerinin hassas unsurlarını dokunaklı yaylılar, gitarlar ve daha fazlasıyla dolu muhteşem aranjmanla harmanlayarak müziğindeki sınırları zorluyor.Kayıtları Los Angeles’ta yapılan şarkının müzik ve düzenlemesi Devrim Karaoğlu’na, sözleri Mete Özgencil ve Devrim Karaoğlu’na ait. Şarkının mix’ini Will Brierre, mastering’ini birçok önemli projede imzası bulunan Howie Weinberg veWill Borza tarafından yapıldı.3 Eylül Perşembe video klibi de yayımlanan şarkının yönetmen koltuğuna Hadise ile 2006 yılından beri birçok başarılı projede beraber çalışan Şenol Korkmaz oturuyor. Klibin görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu üstlendi. Hadise'nin fotoğrafları Emre Ünal tarafından çekildi.İtalyan modaevi Valentino ve İtalyan mücevher markası Pomellato, Küçük Bir Yol’un klibinde Hadise’yi giydirerek Türkiye’de bir ilk gerçekleştirildi. Her zaman güçlü kadın hikayelerinden beslenen ve kadının bağımsız yaratıcılığını destekleyen Valentino ve Pomellato’nun Hadise ile gerçekleştirdiği bu iş birliği global moda ve sanat dünyasının Türk müzik endüstrisi ile buluşmasında öncü bir adım.Klipte aşktan ayrılığa, tutkudan özgürlüğe duygularıyla, hayalleriyle, hesaplaşmalarıyla, cesaretiyle ve özgürlüğüyle bir kadının iç dünyasının en gerçek ve en sürreel hallerini yansıtan Valentino imzalı kıyafetlerin seçkisi ve styling’inde İnan Kırdemir’in imzası var.Fuşya pembesi bir paltonun kadın gücünü temsil edebildiği, dev binaların ve plazaların arasından ata binip giderken giyilen elbisenin bağımsızlığı müjdelediği, taşlı bir abiye ile hürriyetin kutlanabildiği hatta tutkulu bir aşk hikayesinde dahi gitme ya da kalma kararını kadının verebildiği bir yolda yolun küçük, büyük, uzun veya kısa olmasının hiçbir önemi yok.