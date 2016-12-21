Hadise'den Hakan Sabancı açıklaması

Hadise ile Hakan Sabancı arasında neler oluyor?
Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen şarkıcı, mekanda çalışan görevlilerden yardım istedi. Patlayan flaşlar nedeniyle Hadise'nin keyfi kaçarken görevliler şemsiyeyle ünlü popçuyu kamufle etmeye çalıştı.
Hadise'den hayranlarına müjde!
Bir sonraki gün açıklama yapan Hadise, "Arkadaş grubumuzla yemek yedik. Aralarında Hakan Sabancı da vardı. Benim arabam olmadığı için taksiyle gitmemi istemediler, Sabancı’nın aracı beni evime bıraktı." dedi.
İşte o anlar;
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