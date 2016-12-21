Hadise'den Hakan Sabancı açıklaması

O Ses Türkiye'nin güzel jürisi Hadise, önceki gecce Karaköy'deki bir mekanda görüntülendi.

Magazin - 22 Aralık 2016 08:00
Hadise'den Hakan Sabancı açıklaması
Mekana taksiyle gelen Hadise, yaklaşık dört saat kaldığı mekandan ayrılırken adının aşk dedikodularına karıştığı Hakan Sabancı'ya ait araca bindi.


Hadise ile Hakan Sabancı arasında neler oluyor?

Hadise ile Hakan Sabancı arasında neler oluyor?



Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen şarkıcı, mekanda çalışan görevlilerden yardım istedi. Patlayan flaşlar nedeniyle Hadise'nin keyfi kaçarken görevliler şemsiyeyle ünlü popçuyu kamufle etmeye çalıştı.


Hadise'den hayranlarına müjde!

Hadise'den hayranlarına müjde!



Bir sonraki gün açıklama yapan Hadise, "Arkadaş grubumuzla yemek yedik. Aralarında Hakan Sabancı da vardı. Benim arabam olmadığı için taksiyle gitmemi istemediler, Sabancı’nın aracı beni evime bıraktı." dedi.

İşte o anlar;
[url=http://www.gecce.com/fotogaleri-hadiseden-hakan-sabanci-aciklamasi][/url]FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hadise, Hakan Sabancı

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • '3 kuruşluk' davada karar
  • 'Yüksek Sosyete'de şaşırtan final!
  • Genç aşıkların alışveriş turu!
  • Ünlü isimlerin "Galaktik Gecce”si!
  • Dere: Yalnız anne olmak istemem
  • 'Sen Sağ Ben Selamet' gala yaptı!
  • Korludağ'da yeni dönem!
  • Birbirlerine şarkılı gönderme!
  • Acı gününde yalnız bırakmadılar!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kamera arkasında yaşananları ifşa edince Esra Erol çıldırdı!
  • "Ölene Kadar"ın ilk fragmanı yayınlandı!
  • Büyük merak uyandırdı!
  • Artık deşifre oldu!
  • Zuhal Topal izleyiciyi kandırdı!
  • "Ölene Kadar"ın çekimleri başladı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Araları tekrar düzelecek mi?
Kamera arkasında yaşananları ifşa edince Esra Erol çıldırdı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!
  • Serhat Teoman ve Leyla Feray alışverişte!
  • Irina Shayk karnını böyle saklıyor!
  • Cansu Dere: Yalnız anne olmak istemem
  • Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in şarkılı göndermesi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • "İçerde"nin 15. bölüm tanıtımı yayınlandı!
Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!