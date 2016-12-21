Hadise'den hayranlarına müjde!

Magazin - 22 Aralık 2016 02:00

Hadise ile Hakan Sabancı arasında neler oluyor?

Demet'ten Hadise'ye yeni yıl kazığı

Hadise: Ona zarar gelmesini istemem!

Sahneden indikten sonra basın karşısına çıkan Hadise, çok özel açıklamalar yaptı. Güzel şarkıcı "O Ses Türkiye"ye bu sezon katılan yeni jüri üyesi Sibel Can'la ilgili olarak "Çok komik tarafı varmış. Onu bilmiyordum. Çok eğlenceli bir kadın. Çok eğleniyoruz. Süper bir sezon geçiyor" ifadelerini kullandı.Sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Hadise, yeni imajı için "Değişikliği seviyorum. Sarı saçtan çok sıkılmıştım. Bu yüzden böyle bir imaj yaptım" dedi.Ünlü şarkıcı oyuncu Aslı Enver'in sevgilisi Murat Boz'u kendisinden kıskandığı yönündeki iddiaları da, "İkisi de çok sevdiğim arkadaşlarım. Ben onları, onlar da beni çok seviyor. Biz Murat'la süper dostuz. Çok mutlu olsun isterim" sözleri ile yalanladı.Güzel popçu 2017'de albüm çıkaracağının müjdesini vererek "Bu albüm benim için bir dönüm noktası olabilir." sözleriyle hayli iddialı olduğunu gösterdi.