Hadise'den hayranlarına müjde!

Hadise ile Hakan Sabancı arasında neler oluyor?
Sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Hadise, yeni imajı için "Değişikliği seviyorum. Sarı saçtan çok sıkılmıştım. Bu yüzden böyle bir imaj yaptım" dedi.
Demet'ten Hadise'ye yeni yıl kazığı
Ünlü şarkıcı oyuncu Aslı Enver'in sevgilisi Murat Boz'u kendisinden kıskandığı yönündeki iddiaları da, "İkisi de çok sevdiğim arkadaşlarım. Ben onları, onlar da beni çok seviyor. Biz Murat'la süper dostuz. Çok mutlu olsun isterim" sözleri ile yalanladı.
Hadise: Ona zarar gelmesini istemem!
Güzel popçu 2017'de albüm çıkaracağının müjdesini vererek "Bu albüm benim için bir dönüm noktası olabilir." sözleriyle hayli iddialı olduğunu gösterdi.