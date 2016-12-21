Hadise'den hayranlarına müjde!

Güzel popçu Hadise, Minik Kalplerle El Ele Derneği için sahne aldı.

Magazin - 22 Aralık 2016 02:00
Hadise'den hayranlarına müjde!
Sahneden indikten sonra basın karşısına çıkan Hadise, çok özel açıklamalar yaptı. Güzel şarkıcı "O Ses Türkiye"ye bu sezon katılan yeni jüri üyesi Sibel Can'la ilgili olarak "Çok komik tarafı varmış. Onu bilmiyordum. Çok eğlenceli bir kadın. Çok eğleniyoruz. Süper bir sezon geçiyor" ifadelerini kullandı.


Hadise ile Hakan Sabancı arasında neler oluyor?

Hadise ile Hakan Sabancı arasında neler oluyor?



Sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Hadise, yeni imajı için "Değişikliği seviyorum. Sarı saçtan çok sıkılmıştım. Bu yüzden böyle bir imaj yaptım" dedi.


Demet'ten Hadise'ye yeni yıl kazığı

Demet'ten Hadise'ye yeni yıl kazığı



Ünlü şarkıcı oyuncu Aslı Enver'in sevgilisi Murat Boz'u kendisinden kıskandığı yönündeki iddiaları da, "İkisi de çok sevdiğim arkadaşlarım. Ben onları, onlar da beni çok seviyor. Biz Murat'la süper dostuz. Çok mutlu olsun isterim" sözleri ile yalanladı.

Hadise: Ona zarar gelmesini istemem!

Hadise: Ona zarar gelmesini istemem!



Güzel popçu 2017'de albüm çıkaracağının müjdesini vererek "Bu albüm benim için bir dönüm noktası olabilir." sözleriyle hayli iddialı olduğunu gösterdi.

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