Hadise'ye rekor ücret! iki saat için 500 Bin TL!

Magazin - 03 Ocak 2017 12:20

Hadise, yılbaşı geccesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda konser verdi. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre Hadise sahnede kaldığı 2 saat için 500 Bin TL aldı.Seksi elbisesiyle 30 bin kişiye konser veren Hadise'nin kıyafetiyle izleyenleri şaşırtmıştı. Hadise'nin konseriyle stat da açıldı.