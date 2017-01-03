Hadise'ye rekor ücret! iki saat için 500 Bin TL!

Yılbaşı geccesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda konser veren Hadise kazancıyla dudak uçuklattı.

Magazin - 03 Ocak 2017 12:20
Hadise'ye rekor ücret! iki saat için 500 Bin TL!
Hadise, yılbaşı geccesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda konser verdi. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre Hadise sahnede kaldığı 2 saat için 500 Bin TL aldı.

Seksi elbisesiyle 30 bin kişiye konser veren Hadise'nin kıyafetiyle izleyenleri şaşırtmıştı. Hadise'nin konseriyle stat da açıldı.

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