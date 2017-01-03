Hadise, yılbaşı geccesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda konser verdi. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre Hadise sahnede kaldığı 2 saat için 500 Bin TL aldı.
Seksi elbisesiyle 30 bin kişiye konser veren Hadise'nin kıyafetiyle izleyenleri şaşırtmıştı. Hadise'nin konseriyle stat da açıldı.
Hadise'ye rekor ücret! iki saat için 500 Bin TL!
Yılbaşı geccesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda konser veren Hadise kazancıyla dudak uçuklattı.Magazin - 03 Ocak 2017 12:20
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
MAGAZİN HABERLERİ
- İlk bölümü birlikte izlediler
- Roma’da aşk tazelediler!
- Doğa Rutkay'dan annelik itirafı
- Ümit Erdim sevgilisi Seda Çınar'a evlenme teklifi etti
- Şükrü Özyıldız'ın yeni partneri Selin Şekerci
- Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda iddialı sözler
- Defne Samyeli'den "Kurtlar Vadisi" açıklaması
- Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Almanya'da tatilde
- Hayranlarından Barış Arduç'a anlamlı jest
- Tuğba Özerk üzerine dövdürdü!