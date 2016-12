Hafta sonu ne yapsak?

Mekan - 23 Aralık 2016 11:42

Sizin için 7 gün 24 saat gezen ve keşfedenekibinin kaleminden hafta sonu rotalarını çizmeye ne dersiniz? İşte size harika öneriler..***"Aslına bakacak olursak yaşanılan her an özeldir; ama bazı sabahlar güneş hiç batmayacakmış gibi doğar. Gün gecceye sonsuz bir peri masalıymışcasına bağlanır. İşte böyle günlerde masalınızı tercihleriniz belirler. Ben ilk en özel günümde tercihimi No4’ten yana kullandım…"***"Yeni yıl ruhu Nişantaşı'nı en muhteşem ve ihtişamlı haliyle giydirmişken, alışveriş keyfi de bu ortamda dostlarla buluşmanın keyfi de ikiye katlanıyor. Özellikle iş çıkışlarında günün yorgunluğunu atmak, keyiflenmek ve sosyalleşmek için Biber Bar yıllardır en yoğun adres oluyor."***Mekan Delisi / Linet Yurdakul yazdı... "Şehirde yeni yıl ışıltısı!""Yaşasınnn! Yepyeni bir yıla sayılı günler kaldı... Yeni yıla girmeden önce yılın son günlerini en kusursuzca geçirmeyi kim istemez ki? Yeni bir yıla girmeden önce kendinizi ödüllendirin! Yılbaşının eğlence dolu ruhunu, çılgın bir yılbaşı alışverişini, sıcacık yılın son kaçamaklarını ve yeni yılın son kahvaltı turlarını gelin birlikte planlayalım."***Yılbaşında canlı müzik!************Yazar: Ahmet BatmanNe balığın yeri akvaryum ne kuşun yeri kafes...Herkesin bir vatanı var benimki sensin...Küçük bir mucize istiyorum. Senin yanımda olduğun ve benim sadece sana ait olduğum bir mucize. İkimiz için yazılmış ama ikimizin de okumadığı bir kitap, bize birbirimizi anlatan ama dinlemeye korktuğumuz bir şarkı ve hiç bakmadığımız ama içinde sadece ikimizin olduğu bir fotoğraf olsun istiyorum.Senin hikâyende kendime bir yer arıyorum. Belki de ikimiz için yeni bir hikâye yazmak istiyorum. Mutlu olsam da olmasam da bu benim hikâyem demek istiyorum. Bu dünyada tek bir hayat yaşayacaksak eğer ve sonunda biten bizim hikâyemiz olacaksa yaşadığımız hikâye de bize ait olmalı...Bir sokak arasında tuttun ellerimi, ki ben buna bile hazır değildim. Gözlerin gözlerimdeydi. "Ömrümü vereceğim kadın sen misin?" der gibi baktım. "Sen benim için yaratıldın" dedin gözlerinle. O sessizliğin içinde gözlerimizle konuştuğumuz ne varsa gökyüzüne not olup uçtu ve biz bir mucizeye inanıp sonsuz bir hikâye olmak istedik.