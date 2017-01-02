Haftanın en popüler 10 mekanı

Eğlence - 02 Ocak 2017 11:30

Divan Brasserie Bebek; nefis manzarası, Türk ve Dünya mutfaklarından geleneksel ve modern lezzetlerin harmanlandığı menüsü, geniş şarap kavı, ferah dekorasyonu ve hafta sonu sunduğu serpme kahvaltısıyla hem neşeli dost sohbetlerine hem de iş toplantılarına ev sahipliği yapıyor.Açıldığı günden bu yana İstanbul’un en gözde mekanları arasındaki yerini koruyan Vogue Restaurant & Bar, misafirlerine eşsiz ambiyansı ve benzersiz lezzetleri bir arada sunmaya devam ediyor.İtalyan lezzetlerini dünyanın birçok noktasına taşıyan Serafina, Akmerkez’de kapılarını açtıktan kısa bir süre sonra İstanbul’un öne çıkan mekânları arasında gösterilmeye başlandı. Şehrin bu iki yeni ve gözde mekânı şimdi, hafta içine özel programlarıyla da, konuklarını ağırlıyor.Serüvenine 2016’da kapılarını açarak başlayan ve yıl içerisinde İstanbul’un en çok tercih edilen mekanları arasında yerini alarak fark yaratan Hudson, yeni sezona yeni menüsü ile merhaba diyor.İstanbul'un meşhur lezzetlerini semt hikayeleri ile keşfetmeye hazır mısınız? Kanlıca'dan Vefa'ya, İstanbul'dan Kars'a, Etiler de bulunan The Galliard sevilen lezzetlerini Sedef İybar ve Saffet Emre Tonguç'la tarihte bir yolculuğa dönüştürüyor.Kahvaltının mutlulukla olan alakasının en büyük kanıtı Sütiş! Boğaz'ın muhteşem manzarası eşliğinden eşsiz lezzetleri denemenizi şiddetle tavsiye ederiz..Küçükyalı sahilden tüm şehre yayılan bir lezzet noktası: Calipso Fish. Farklı ve rengarenk ara sıcaklarıyla sezona damgasını vuruyor.Oxtail, Sığır kuyruğu spesiyal lezzetleri yanı sıra Akdeniz & Avrupa mutfaklarından en seçkin lezzetleri ile ülkemizin geleneksel ve yöresel lezzetlerini özgün tatlarıyla deneme fırsatı sunuyor. Klasik menüsü dışında, kaşiflik mottosu ile aylık özel olarak oluşturulacak yöresel ve dünya lezzetleri ile yepyeni tadım heyecanları yaşayacak ve merak ettiğiniz lezzetler ile buluşacaksınız.Misafirlerine sunduğu özel lezzetlerle kısa sürede Zorlu Center’ın en uğrak mekanı haline gelen Fauchon Paris, daha önce denenmemiş özel tatları ile oldukça iddialı.Et yemekleri, servis ve mekanın mimarisi muhteşem. Herkes samimi, güler yüzlü ve işinin erbabı. Kendinizi evinizde ya da yakın bir dostunuzun evinde gibi hissettiriyorlar. Ayrıca hafta sonlarında, Cumartesi ve Pazar günleri saat 09:00 - 13:00 arasında "yöresel kahvaltı" keyfi yaşatıyorlar. Lezzet ayrıcalığını Kalbur Et ile yaşayın..