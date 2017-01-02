Haftanın en popüler 10 mekanı

Şehir sonbahara lezzetli ve eğlenceli bir başlangıç yaptı. Sokaklar ışıl ışıl... Yeni açılanlar, yeni lezzetler, bitmek tükenmeyen eğlenceler ve çok daha fazlası. İşte bu haftanın en popüler 10 mekanı..

Eğlence - 02 Ocak 2017 11:30
Haftanın en popüler 10 mekanı
VOGUE


Divan Brasserie Bebek; nefis manzarası, Türk ve Dünya mutfaklarından geleneksel ve modern lezzetlerin harmanlandığı menüsü, geniş şarap kavı, ferah dekorasyonu ve hafta sonu sunduğu serpme kahvaltısıyla hem neşeli dost sohbetlerine hem de iş toplantılarına ev sahipliği yapıyor.

Açıldığı günden bu yana İstanbul’un en gözde mekanları arasındaki yerini koruyan Vogue Restaurant & Bar, misafirlerine eşsiz ambiyansı ve benzersiz lezzetleri bir arada sunmaya devam ediyor.

DIVAN BRASSERIE BEBEK


SERAFINA



İtalyan lezzetlerini dünyanın birçok noktasına taşıyan Serafina, Akmerkez’de kapılarını açtıktan kısa bir süre sonra İstanbul’un öne çıkan mekânları arasında gösterilmeye başlandı. Şehrin bu iki yeni ve gözde mekânı şimdi, hafta içine özel programlarıyla da, konuklarını ağırlıyor.

HUDSON


Serüvenine 2016’da kapılarını açarak başlayan ve yıl içerisinde İstanbul’un en çok tercih edilen mekanları arasında yerini alarak fark yaratan Hudson, yeni sezona yeni menüsü ile merhaba diyor.

THE GALLIARD



İstanbul'un meşhur lezzetlerini semt hikayeleri ile keşfetmeye hazır mısınız? Kanlıca'dan Vefa'ya, İstanbul'dan Kars'a, Etiler de bulunan The Galliard sevilen lezzetlerini Sedef İybar ve Saffet Emre Tonguç'la tarihte bir yolculuğa dönüştürüyor.


SÜTİŞ


Kahvaltının mutlulukla olan alakasının en büyük kanıtı Sütiş! Boğaz'ın muhteşem manzarası eşliğinden eşsiz lezzetleri denemenizi şiddetle tavsiye ederiz..

CALIPSO FISH


Küçükyalı sahilden tüm şehre yayılan bir lezzet noktası: Calipso Fish. Farklı ve rengarenk ara sıcaklarıyla sezona damgasını vuruyor.


OXTAIL RESTAURANT


Oxtail, Sığır kuyruğu spesiyal lezzetleri yanı sıra Akdeniz & Avrupa mutfaklarından en seçkin lezzetleri ile ülkemizin geleneksel ve yöresel lezzetlerini özgün tatlarıyla deneme fırsatı sunuyor. Klasik menüsü dışında, kaşiflik mottosu ile aylık özel olarak oluşturulacak yöresel ve dünya lezzetleri ile yepyeni tadım heyecanları yaşayacak ve merak ettiğiniz lezzetler ile buluşacaksınız.

FAUCHON


Misafirlerine sunduğu özel lezzetlerle kısa sürede Zorlu Center’ın en uğrak mekanı haline gelen Fauchon Paris, daha önce denenmemiş özel tatları ile oldukça iddialı.

KALBUR ET


Et yemekleri, servis ve mekanın mimarisi muhteşem. Herkes samimi, güler yüzlü ve işinin erbabı. Kendinizi evinizde ya da yakın bir dostunuzun evinde gibi hissettiriyorlar. Ayrıca hafta sonlarında, Cumartesi ve Pazar günleri saat 09:00 - 13:00 arasında "yöresel kahvaltı" keyfi yaşatıyorlar. Lezzet ayrıcalığını Kalbur Et ile yaşayın..
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

EĞLENCE HABERLERİ

  • 2017'ye Moda'da merhaba diyoruz!
  • Nossa Costa’da unutulmaz gecce!
  • Efsaneler Günay'da buluştu!
  • Paysage'da harika bir yılbaşı
  • Yılbaşı eğlencesi Sess Kalamış'ta
  • Barbaros Frankıe sahnesinde!
  • Alpay Frankıe sahnesinde!
  • Hafta sonu ne yapsak?
  • Kimler geldi kimler geçti...

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Deniz Akkaya da 'Duymayan Kalmasın'ı bıraktı!
  • İzdivaç programlarının yaptığı anlaşma rafa kalktı!
  • Caner Erkin ile Şükran Ovalı'ya düğün tepkisi!
  • Tarkan ve eşi 2017'yi böyle karşıladı!
  • Barbaros Şansal sınır dışı edildi!
  • Pascal Nouma, Reina saldırısını Fransa'da öğrenince...
  • Mehmet Koçarslan cevap verdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Deniz Akkaya da 'Duymayan Kalmasın'ı bıraktı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Cesur ve Güzel'in Banu'sunun güzellik sırları!
  • 'Ertuğrul'un Uludağ çıkarması!
  • "Asansörsüz çıkmam!"
  • Peki bu radikal kararı neden aldı?
  • Acun Ilıcalı'dan Nagihan itirafı!
  • Caner ile Şükran Roma'da evlendi!
  • Beklenen haber erken geldi!
  • 2016'nın tek güzel şeyi!
Cesur ve Güzel'in Banu'sunun güzellik sırları!