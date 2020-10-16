Programa bu hafta sevilen şarkıcı Hakan Altun konuk oluyor. “Sessiz teklif” skeciyle sahneye çıkan Altun, şarkıları ile programa renk katarken aynı zamanda Çok Güzel Hareketler 2 ekibi ile de canlı performans yapacak.
“Çok Güzel Hareketler 2”, 18 Ekim Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de...
Hakan Altun’dan Çok Güzel Hareketler!
Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2”, yeni bölümü ile 18 Ekim Pazar akşamı ekrana geliyor.
16.10.2020 22:05 Dizi Galeri