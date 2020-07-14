'Hakan Muhafız'ın merak dolu perde arkası

4. sezonu ile final yapan dizinin başrol oyuncuları ve yapım ekibinin yaşadıkları inanılmaz deneyimi tüm samimiyetleri ile aktardığı video, projenin beklenmedik ve zorlu anlarının dışında bugüne kadar paylaşılmamış pek çok detayı da gözler önüne seriyor.Başrollerini Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu yer aldığı Fantastik dizi Hakan: Muhafız 4. son sezonuyla Netflix’te.