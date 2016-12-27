Genç playboyun Kasım’dan beri İngiltere’de tanıştığı 23 yaşındaki güzel Margo Cooper ile flört ettiği ortaya çıktı!.
Sosyetik playboy, 23 yaşında ve gazetecilik mezunu olan Bulgar güzelden çok etkilenmiş. sosyetikler kebap yaptı 1 aydır Hadise ile görüşen Hakan Sabancı, çapkınlıkta sınırları aştı... Genç playboyun Kasım’dan beri İngiltere’de tanıştığı 23 yaşındaki güzel Margo Cooper ile flört ettiği ortaya çıktı!.
Hakan Sabancı'ya durmak yok!.. Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'la 1 yıllık ilişkisini Ekim ayında bitirdikten sonra Zehra Kavas adlı bir kızla kaçamak yapan Sabancı'nın bu olaydan kısa bir süre sonra da Didem Soydan'la yakınlaştığı öne sürüldü. 25 yaşındaki çapkın işadamının en çok konuşulan kaçamağı ise geçtiğimiz günlerde Hadise'yle oldu. Herkes Sabancı'nın kendisinden 7 yaş büyük şarkıcıyla birlikte olup olmadığını merak ederken genç işadamının aslında yabancı bir güzelle yakınlaştığı ortaya çıktı.
POPÇUYA KÖTÜ HABER!
Hakan Sabancı'nın instagram'da da takipleştiği Top Model of the World 2016 birincisi Margo Cooper ile bir süredir samimiyeti ilerlettiği öğrenildi. 23 yaşındaki Bulgar güzel, Sabancı'yla geçen ay İngiltere'de tanıştı. Margo Cooper'la Hakan Sabancı, birkaç hafta önce genç işadamının Beşiktaş maçı için gittiği Ukrayna'da da bir araya geldi… Bulgar güzel ile yeni tatil planları yapan Hakan Sabancı'nın ortaya çıkan çapkınlığı üzerine ise gözler genç işadamıyla güzel bir beraberlik hayali kuran Hadise'ye çevrildi.
Kaynak:takvim.com.tr
Hakan Sabancı'dan Hadise'ye kötü haber!
1 aydır Hadise ile görüşen Hakan Sabancı, çapkınlıkta sınırları aştı. Ünlü playboy gönlünü İngiltere’de tanıştığı 23 yaşındaki güzele kaptırdı.Dedikodu - 27 Aralık 2016 13:16
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