Hakan Sabancı'dan Hadise'ye kötü haber!

1 aydır Hadise ile görüşen Hakan Sabancı, çapkınlıkta sınırları aştı. Ünlü playboy gönlünü İngiltere’de tanıştığı 23 yaşındaki güzele kaptırdı.

Dedikodu - 27 Aralık 2016 13:16
Hakan Sabancı'dan Hadise'ye kötü haber!
Genç playboyun Kasım’dan beri İngiltere’de tanıştığı 23 yaşındaki güzel Margo Cooper ile flört ettiği ortaya çıktı!.

Sosyetik playboy, 23 yaşında ve gazetecilik mezunu olan Bulgar güzelden çok etkilenmiş. sosyetikler kebap yaptı 1 aydır Hadise ile görüşen Hakan Sabancı, çapkınlıkta sınırları aştı... Genç playboyun Kasım’dan beri İngiltere’de tanıştığı 23 yaşındaki güzel Margo Cooper ile flört ettiği ortaya çıktı!.

Hakan Sabancı'ya durmak yok!.. Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'la 1 yıllık ilişkisini Ekim ayında bitirdikten sonra Zehra Kavas adlı bir kızla kaçamak yapan Sabancı'nın bu olaydan kısa bir süre sonra da Didem Soydan'la yakınlaştığı öne sürüldü. 25 yaşındaki çapkın işadamının en çok konuşulan kaçamağı ise geçtiğimiz günlerde Hadise'yle oldu. Herkes Sabancı'nın kendisinden 7 yaş büyük şarkıcıyla birlikte olup olmadığını merak ederken genç işadamının aslında yabancı bir güzelle yakınlaştığı ortaya çıktı.

POPÇUYA KÖTÜ HABER!

Hakan Sabancı'nın instagram'da da takipleştiği Top Model of the World 2016 birincisi Margo Cooper ile bir süredir samimiyeti ilerlettiği öğrenildi. 23 yaşındaki Bulgar güzel, Sabancı'yla geçen ay İngiltere'de tanıştı. Margo Cooper'la Hakan Sabancı, birkaç hafta önce genç işadamının Beşiktaş maçı için gittiği Ukrayna'da da bir araya geldi… Bulgar güzel ile yeni tatil planları yapan Hakan Sabancı'nın ortaya çıkan çapkınlığı üzerine ise gözler genç işadamıyla güzel bir beraberlik hayali kuran Hadise'ye çevrildi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:takvim.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hakan Sabancı, Hadise

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DEDİKODU HABERLERİ

  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Ebru Gündeş, ABD’ye uçacak
  • Elçin Sangu 2 aylık hamile mi?
  • Birbirlerine şarkılı gönderme!
  • "Yeni Sevgili" diye paylaştı!
  • Aslıhan'dan Arda'ya yakın markaj!
  • Akalın ve Dalkılıç'ın uçak krizi
  • Ünlü çiftin bebek krizi
  • Arda striptiz kulübünü kapattı
  • Bebek için Amerika'ya gitti!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • Neslihan Atagül'den olay poz!
  • İşte 2017 yılının ilk dizileri!
  • "Ölene Kadar"ın iki yeni fragmanı yayınlandı!
  • Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü!
  • "İçerde" dizisinde sürpriz ayrılık!
  • Yılmaz Morgül'den televizyon tarihine geçecek gaf!
Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!
  • Survivor 2017'ye bir ünlü isim daha!
  • Çağla Şıkel'in Victoria's Secret hayali!
  • Ünlü çiftten flaş haber geldi!
  • Ahu Yağtu, Ayhan Bozkurt ile eğlencede!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun hediyesi
  • Artık sorun kalmadı!
Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!