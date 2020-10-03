Halil Sezai ameliyat oldu!

Cezaevinde tutuklu bulunan şarkıcı Halil Sezai elinden ameliyat oldu. Sezai bir gün hastanede yattıktan sonra tekrar cezaevine götürüldü.

03.10.2020 16:36 Magazin

Halil Sezai ameliyat oldu! Tuzla’da 67 yaşındaki komşusunu darbeden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı.

Halil Sezai’nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi. Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi’ne konuldu.

Sezai’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. (Kaynak: sozcu.com.tr)
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: