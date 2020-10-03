Tuzla’da 67 yaşındaki komşusunu darbeden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı.
Halil Sezai’nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi. Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi’ne konuldu.
Sezai’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. (Kaynak: sozcu.com.tr)
Halil Sezai ameliyat oldu!
Cezaevinde tutuklu bulunan şarkıcı Halil Sezai elinden ameliyat oldu. Sezai bir gün hastanede yattıktan sonra tekrar cezaevine götürüldü.
03.10.2020 16:36 Magazin