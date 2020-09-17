Halil Sezai'ye tutuklama talebi!

Şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü.
İfadesi alınan Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından 'silahla tehdit' ve 'silahla yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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