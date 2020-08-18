Halit Ergenç tepki çeken Ozan Güven sözlerinin ardından özür diledi!

Halit Ergenç, rol arkadaşı Ozan Güven'le ilgili "Diziden ayrılmak Ozan’ın takdiridir. Ben Ozan’ı çok severim, çok uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki, böyle bir olay geldi başına. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğunu hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur bunu da adalet çözecektir, bir yere varacaktır o. Herkesin hakkında hayırlısı diyelim" açıklamasında bulundu.Halit Ergenç'in bu sözleri gündem oldu ve sosyal medyada oldukça tepki çekti. Ünlü oyuncu kadına şiddete tepkisiz kaldığı gerekçesiyle eleştirildi. Bu durum üzerine Ergenç sosyal medyadan yeni bir açıklama yaparak özür diledi:"Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili, sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum. Hak veriyorum ve özür diliyorum."