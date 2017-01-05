Ünlü şarkıcının bu tweet'i kısa sürede, sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğrafın altına gelen yorumlar komedi filmlerini aratmadı.
İşte o paylaşıma gelen yorumlardan bazıları;
Haluk Levent montunu kaybetti, sosyal medya yıkıldı!
Geçtiğimiz günlerde montunu ve pasaportunu kaybeden ünlü şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından çalınan montu ve pasaportunu bulana 'para, iş imkanı, özel konser' sözü vermişti.Magazin - 06 Ocak 2017 01:44
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