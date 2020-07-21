Haluk Levent'ten tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımı!

Haluk Levent, Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Levent'in paylaşımı tepkilere sebep olunca özür diledi.

21.07.2020 16:43 Magazin

Haluk Levent'ten tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımı! Bir kadın daha erkek tarafından katledildi! Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in sevgilisi tarafından öldürülmesi üzerine Haluk Levent'in attığı tweet tepkilere neden oldu.

Haluk Levent:

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TEPKİ ÇEKEN İFADE: YOKSA ÖLÜRSÜNÜZ

Haluk Levent, tepki çeken paylaşımında "Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip 'erkeğim benim' demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz :(" ifadelerini kullandı.

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‘LÜTFEN BAĞIŞLAYIN’

Levent, gelen tepkiler üzerine bu tweet’ini sildi ve takipçilerinden özür diledi.

“Duygusal davranıp bu twiti attım” diyen Levent, “Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın” açıklamasını yaptı.


Haluk Levent:

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