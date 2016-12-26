Hamile olduğunu öğrenince evlenmeye karar verdi
Kenan Ece'yle aşkını geçtiğimiz yaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilan eden Canan Ergüder'in, yeni yılda nikah masasına oturma kararı aldığı iddia edildi.
Dedikodu - 26 Aralık 2016 21:15
Ünlü isimler arasındaki "Önce bebek, sonra nikah" modasına Canan Ergüder'le Kenan Ece de uydu. Ece'yle aşkını geçtiğimiz yaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilan eden güzel oyuncu, iddiaya göre 2 aylık hamile.
Canan Ergüder ve Kenan Ece'den aşk pozu DİZİ SETİNDE AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI
İkili, bu haberi şimdilik yalnızca aileleriyle ve çok yakın birkaç dostuyla paylaştı.Aşkları bundan yaklaşık 1 buçuk yıl önce birlikte rol aldıkları dizi setinde filizlenen Canan Ergüder'le Kenan Ece'nin ne zaman evleneceği belirsizliğini koruyor.
Ancak Ergüder'in karnının daha fazla büyümeden yeni yılın ilk aylarında nikah masasına oturması bekleniyor.
Müjdeyi Canan Ergüder verdi
Kaynak:takvim.com.tr
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