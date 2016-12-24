Hamilelik haberlerine Elçin Sangu'dan sert cevap!

Magazin - 24 Aralık 2016 18:56

Posta Gazetesi güzel yıldızın 2 aylık hamile olduğunu iddia etti. Elçin Sangu'nun bu habere cevabı çok sert oldu. Güzel yıldız Twitter hesabından şöyle yazdı:"Oturup masa başında karaktersiz haberler uyduracağınıza cesaretiniz varsa askerlerimizin başına gelenlerden bahsedin @postacomtr"