Hamilelikte ideal kilo

Hamilelik döneminde hem kendiniz hem bebeğiniz için kilonuza dikkat etmelisiniz. İşte detaylar..

Gecce Kadın - 03 Ocak 2017 11:50

Hamilelik döneminde annenin en fazla dikkat etmesi gereken konulardan biri ise kiloları. Düşük kilo alımı bebeğin düşük doğum riskini arttırırken; fazla kilo alımı ise zorlu doğumlara ve erken doğumlara sebep oluyor. Bu nedenle bu dönemde sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermelisiniz.



İşte doğum kilolarını hesaplamanıza yardımcı olacak bilgiler...



Beden Kitle İndeksinizi (BKI) hesaplayın. (Gebeliğe başlangıç kilonuzu (kg cinsinden) boyunuzun karesine (metre cinsinden) bölün. Sonuç;

• 18.5 ve altı ise zayıf

• 18.6-24.9 ise normal

• 25-29.9 ise fazla kilolu

• 30-39.9 ise şişman

• 40 ve üzeri ise aşırı şişman

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