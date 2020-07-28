Hande Ataizi'nin sportif tatili!

Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla birlikte bir teknede tatil yapıyor. Ünlü çifte bu tatillerinde yakın dostları da eşlik ediyor. Tatilde de sporu ihmal etmeyen ikiliden Hande Ataizi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Ünlü isim son olarak eşiyle teknede spor yaptığı anları Instagram'ın hikaye bölümünden yayınlandı.İşte o görtüntüler: