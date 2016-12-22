Yalnız başına geldiği AVM'de kısa süreliğine mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Doğandemir, şöyle konuştu; ''Ekranlara geri dönmeyi tabii ki de düşünüyorum. Şu an sadece kafa dinliyorum, zamanı gelince ekranlara döneceğim'' dedi. Hande Doğandemir, daha sonra bir mekana geçerek burada kahve içip yorgunluk attı.
Hande Doğandemir: Kafa dinliyorum!
Güzel oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz gün geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.Magazin - 22 Aralık 2016 19:30
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