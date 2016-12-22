Hande Doğandemir: Kafa dinliyorum!

Magazin - 22 Aralık 2016 19:30

Yalnız başına geldiği AVM'de kısa süreliğine mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Doğandemir, şöyle konuştu; ''Ekranlara geri dönmeyi tabii ki de düşünüyorum. Şu an sadece kafa dinliyorum, zamanı gelince ekranlara döneceğim'' dedi. Hande Doğandemir, daha sonra bir mekana geçerek burada kahve içip yorgunluk attı.