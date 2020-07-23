Hande Doğandemir kimi kastetti? "Bi utanma duygusu olsun"

Hande Doğandemir'ın yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı karıştırdı. Önce oyuncunun bir arkadaşı "Hayatındaki bütün sevgililerini defalarca kez aldatıp, dolandırıcı gibi ailenin tüm bireyleriyle birlikte bu tezgahı yapan, şimdi de karısını aynı anda 20 kadınla aldatan, hayatında unutamayacağı travmalara neden olan sosyopat reis kadına şiddet ahkamı kesiyor. Gözlemiyorum" diye yazdı.Bu yorumun altına Hande Doğandemir, "güzel hikaye keşke dizi senaryosu olsaydı :)) aa bakıyım yine meydanlarda kadın hakları diye bağırıyo.. bi susun artık ya.. bi susun bari bi susun.. utanma duygusu olsun.." diye yazdı.Güzel oyuncunun bu sözlerle kimi hedef aldığı ise merak konusu oldu.