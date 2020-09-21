Hande Erçel: "Bizi çok sık bir arada göreceksiniz!"

İki ay önce ayrılan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, ortak bir arkadaşlarının nikah töreninde bir araya geldi. Törende "Hasret Geceleri" şarkısını söyleyen Murat Dalkılıç’ın “sarıl bana sevgilim eskisi gibi” sözleri sırasında Erçel’in tavırları dikkat çekti.Ortak arkadaşlarının düğününde eski aşkı Murat Dalkılıç ile karşılaşan Hande Erçel, "Küslüğümüz dargınlığımız yok. Ortak arkadaşlarımız çok olduğu için bizi çok sık bir arada göreceksiniz" dedi.