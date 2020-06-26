Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e: "En sevdiğim partner..."

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin ortak bir canlı yayın yaptı. Birbirlerine karşılıklı sorular soran ikilinin eğlenceli görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Özellikler Kerem Bürsin'in Hande Erçel'e "En sevdiğin partner kimdi?" diye sorması üzerine gelişen muhabbet oldukça dikkat çekti.İşte o görüntüler: