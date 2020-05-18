Hande Erçel'in karantina pozları olay oldu!

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'li dizinin kadrosuna yeni oyuncu

Murat Dalkılıç'tan nostaljik paylaşım

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan oyuncu Hande Erçel, günlerini şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç ile geçiriyor. Instagram'da 12.6 milyon takipçisi karantina pozları verdi. Kısa sürede 1,5 milyondan fazla beğeni alan kareler olay oldu. Hande Erçel'in bir pozu yıllar önce Serpil Çamaklı'ya ait olan bir fotoğrafa benzetildi.İşte o kareler:Hande Erçel kazançlı çıktı![url=https://www.gecce.com/haber-koronanin-kazanani-hande-ercel][/url][url=https://www.gecce.com/haber-koronanin-kazanani-hande-ercel][/url]