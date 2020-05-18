Hande Erçel'in karantina pozları olay oldu!

Hande Erçel'in karantina paylaşımları takipçilerini mest etti!

18.05.2020 16:34 Magazin

Hande Erçel'in karantina pozları olay oldu! Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan oyuncu Hande Erçel, günlerini şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç ile geçiriyor. Instagram'da 12.6 milyon takipçisi karantina pozları verdi. Kısa sürede 1,5 milyondan fazla beğeni alan kareler olay oldu. Hande Erçel'in bir pozu yıllar önce Serpil Çamaklı'ya ait olan bir fotoğrafa benzetildi.

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'li dizinin kadrosuna yeni oyuncu

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'li dizinin kadrosuna yeni oyuncu



İşte o kareler:


Murat Dalkılıç'tan nostaljik paylaşım

Murat Dalkılıç'tan nostaljik paylaşım



Hande Erçel kazançlı çıktı![url=https://www.gecce.com/haber-koronanin-kazanani-hande-ercel][/url]
[url=https://www.gecce.com/haber-koronanin-kazanani-hande-ercel][/url]
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: