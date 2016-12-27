Hande Erçel'in yılbaşı alışverişi!

Magazin - 27 Aralık 2016 13:43

Hande Erçel saçını boyadı, 10 milyon kişi izledi!

Hande Erçel, Elçin Sangu'nun işini kaptı

Güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yılbaşı için hediye bakmaya geldiğini belirten Erçel, ayrıca evini süslemeye anca fırsat bulduğunu ve evi içinde süs eşyası bakacağını söyledi. Daha sonra tek tek mağazaları gezmeye başlayan Erçel, alışveriş sırasında bir ara da Apple'a uğrayarak, yeni ürünlerini inceledi..