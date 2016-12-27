Hande Erçel'in yılbaşı alışverişi!
"Aşk Laftan Anlamaz" dizisinin yıldızı Hande Erçel yılbaşı için alışverişe çıktı.
Magazin - 27 Aralık 2016 13:43
Güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yılbaşı için hediye bakmaya geldiğini belirten Erçel, ayrıca evini süslemeye anca fırsat bulduğunu ve evi içinde süs eşyası bakacağını söyledi. Daha sonra tek tek mağazaları gezmeye başlayan Erçel, alışveriş sırasında bir ara da Apple'a uğrayarak, yeni ürünlerini inceledi..
Hande Erçel saçını boyadı, 10 milyon kişi izledi!
Hande Erçel, Elçin Sangu'nun işini kaptı
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.