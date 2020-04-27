Hande Soral: "Görüldüğü gibi pek değişen bir şey yok"

İşte Hande Soral ve İsmail Demirci'nin aşkı!

Hande Soral dert yandı: “Ben gidiyorum, o geliyor"

Ev karantinası günlerinde yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeye devam eden oyuncu Hande Soral, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf üzerinden ilginç bir itirafta bulundu. Parmaklarındaki sarı ojeleri gösterdiği bir kareyi hesabına yükleyen Soral, üzerindeki sarı t-shirte atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:“Küçükken yazlıkta her denize girip çıktığımda eve gidip mayomu değiştirip ona uygun oje sürerdim, görüldüğü gibi pek değişen bir şey yok”(Kaynak: milliyet.com.tr)