'Hangimiz Sevmedik'de başrol 3. kez değişti!

TRT ekranlarında yayınlanan 'Hangimiz Sevmedik'in başrol oyuncusu yine değişti.

Dizi - 05 Ocak 2017 11:04
'Hangimiz Sevmedik'de başrol 3. kez değişti!
'Hangimiz Sevmedik' dizisindeki başrol oyuncusu sorunu devam ediyor.

Dizide başrolü oynayan Selen Soyder'in Can Yaman ile kavga etmesinin ardından yerine katılmaya hazırlanan Sezgi Sena Akay'dan da vazgeçildi. Itır karakterini Yeliz Kuvancı canlandıracak.

Setteki kavga sonrasında Selen Soyder'in yerine gelmesi düşünülen Sezgi Sena Akay'a teklif götürüldü. Sezgi Sena Akay dizi setine de gitti, ancak çekimlere başlayamadı. Yapım firması BSK Sezgi Sena Akay ile çalışmaktan vazgeçti, onun yerine Yeliz Kuvancı ile anlaştı.

Sezgi Sena Akay'ın menajeri "Yapımcı firma, Akay’la tanışma talebinde bulunmuştur. Her iki taraf da henüz anlaşmaya varmamışken, oyuncumuzun dizide yer alacağına istinaden haberler çıkmıştır" açıklamasında bulunurken BSK Yapım'dan Çağrı Bingüller de "Sezgi Sena sete geldi, gezdi ama anlaşma yapmadık. Zaten o günlerde sete de ara vermiştik. Yeliz Kuvancı'yla anlaştık" dedi.

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