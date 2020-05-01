Harun Tan’dan, vefat eden oğlu Pars’a duygusal mesaj

Ebru Şallı ile Harun Tan’ın 9 yaşındaki oğulları Pars, yaklaşık iki hafta önce kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tan, bugün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak “Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize… Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe” dedi..