Hastaneye gitmek istemeyen Serenay Sarıkaya'ya evde muayene!

Oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde göğüslerine taktırdığı silikonları yenilettiği haberleriyle gündeme geldi. Gecce yarısı hastaneye giden oyuncunun sahte isimle kayıt yaptırdığı öne sürülmüş, gittiği hastaneden yapılan basın açıklamasında "Bu iddialar asılsızdır. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7-8 Ekim tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur" denilmişti.Önceki gün bir doktor, hastanenin aracıyla Serenay Sarıkaya'nın evine geldi. Ünlü oyuncuyu muayene eden doktor, 1 saat süren görüşmenin ardından evden ayrıldı. Serenay Sarıkaya doktora aracına kadar eşlik etti. Bahçede köpeğiyle birlikte görüntülenen oyuncu, sorulara yanıt vermedi. Sarıkaya, arkası dönük şekilde muhabirlere el sallayarak evine döndü.Kaynak: hurriyet.com.tr