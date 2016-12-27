5 aylık hamile olan Hatice Şendil'in belirginleşen göbeği dikkat çekti. Güzel oyuncu gecceye baştan aşağı siyah bir kıyafetle katıldı. Burak Sağyaşar ile Hatice Şendil'in erkek bebekleri olacak.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Hatice Şendil'in karnı belirginleşti!
Güzel oyuncu Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar, Murat Yıldırım'ın düğününe katılan isimler arasındaydı.Magazin - 27 Aralık 2016 09:10
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