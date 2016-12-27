Dost davetlerinin önemli isimlerinden birisi olan Hatice Hanım tek başına geldiği alışveriş merkezinde torunları için yeni yıl alışverişi yaparken objektifimize yansıdı. ‘Yine mi yakalandık?’ diyerek espri yapan Süren, gülerek alışverişine kaldığı yerden devam etti.
Hatice Süren tek başına..
Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanlarından işadamı Faruk Süren’in eşi Hatice Süren, Akmerkez’de görüntülendi.Sosyete - 27 Aralık 2016 16:20
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