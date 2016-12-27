Hatice Süren tek başına..

Sosyete - 27 Aralık 2016 16:20

Dost davetlerinin önemli isimlerinden birisi olan Hatice Hanım tek başına geldiği alışveriş merkezinde torunları için yeni yıl alışverişi yaparken objektifimize yansıdı. ‘Yine mi yakalandık?’ diyerek espri yapan Süren, gülerek alışverişine kaldığı yerden devam etti.