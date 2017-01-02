Hatipoğlu Ailesi'nin keyfi!

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış genç işadamlarından Burak Hatipoğlu eşi Melis Hanım ve kızları Derin ile Akmerkez'de görüntülendi.

Alışveriş - 02 Ocak 2017 19:49
Hatipoğlu Ailesi'nin keyfi!
Melis Hanım ve Burak Bey her zaman olduğu gibi henüz 11 aylık olan kızları Derin için alışveriş yaptılar. Eşi ve kızı Derin’in adata üstüne titreyen ve bir dediklerini iki etmeyen Burak Bey gün içindeki bütün yorgunluğunu ve stresini kızını görünce unuttuğunu belirtti. Hatipoğlu çifti alışveriş sonrası İtalyan restoranında yorgunluk kahvesi içip sohbet ettiler.

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Bağlantılar: Burak Hatipoğlu

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