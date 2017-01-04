Hayranlarından Barış Arduç'a anlamlı jest

Magazin - 04 Ocak 2017 21:30

Gupse Özay ve Barış Arduç tura çıkıyor!

Kiralık Aşk'ta evlenme teklifi!

Yakışıklı oyuncunu hayranları geçtiğimiz günlerde yaptıkları jestle hem yakışıklı oyuncunun hem de Kamboçya'daki yardıma muhtaç çocukların yüzünü güldürdü. Arduç'un sevenleri bir vakıfla anlaşan 75 dolar karşılığında Kamboçyalı 300 köylünün yemek ihtiyacını karşıladı.Kamboçyalı çocuklar bu jeste karşılık vererek "Barış Arduç'un kıymetlileri köyümüze yemek ısmarlayarak yeni yıl sevincini bizimle paylaştı" fotoğrafını gönderdi. Yakışıklı oyuncu bu tablo karşısında duygulanarak "Mutluluğumu ifade edebilecek cümle yok. Şahanesiniz, kıymetlimsiniz" dedi.