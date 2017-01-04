Hayranlarından Barış Arduç'a anlamlı jest
"Kiralık Aşk" dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Barış Arduç'a hayranlarında çok anlamlı bir jest geldi.
Magazin - 04 Ocak 2017 21:30
Yakışıklı oyuncunu hayranları geçtiğimiz günlerde yaptıkları jestle hem yakışıklı oyuncunun hem de Kamboçya'daki yardıma muhtaç çocukların yüzünü güldürdü. Arduç'un sevenleri bir vakıfla anlaşan 75 dolar karşılığında Kamboçyalı 300 köylünün yemek ihtiyacını karşıladı.
Kamboçyalı çocuklar bu jeste karşılık vererek "Barış Arduç'un kıymetlileri köyümüze yemek ısmarlayarak yeni yıl sevincini bizimle paylaştı" fotoğrafını gönderdi. Yakışıklı oyuncu bu tablo karşısında duygulanarak "Mutluluğumu ifade edebilecek cümle yok. Şahanesiniz, kıymetlimsiniz" dedi.
Gupse Özay ve Barış Arduç tura çıkıyor!
Kiralık Aşk'ta evlenme teklifi!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.