Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü! Semih Kurtulmuş hakkında itiraflar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan evlilik programı "Kısmetse Olur"da bugün oldukça kritik dakikalar yaşandı.

Dizi - 27 Aralık 2016 20:45
Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü! Semih Kurtulmuş hakkında itiraflar...
Kanal D ekranlarının herkes tarafından ilgiyle izlenen evlilik programı Kısmetse Olur'da bugün oldukça kritik dakikalar yaşandı. Kısmetse Olur evine Hazal Babalık geldi. Yaşadığı acıları gözyaşları içinde arkadaşlarıyla paylaşan Hazal, izleyenleri de oldukça duygusallaştırdı. Semih ile her şeyin bittiğinden bahseden Hazal'a bir şokta Gamze'den geldi. Gamze'nin Semih ile ilgili yaptığı itiraflar Hazal'ı iyice çileden çıkarttı.

Hazal ve Semih cephesinde sürpriz gelişme!

Hazal ve Semih cephesinde sürpriz gelişme!



Gamze'nin itirafı Hazal'ı yıktı!


Evden ayrılışı olay olan, evde bulunmadığı süreçte dahi adından söz ettirmeyi başaran Hazal Babalık eve döndü ve olaylı bir şekilde ayrıldığı Semih Kurtulmuş ile ilgili konuştu. Semih Kurtulmuş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Hazal Babalık Kısmetse Olur'a geri dönecek? Evin popüler gelin adayı programdan ayrıldıktan sonra neler yaşadı?

İşte Hazal Babalık'ın o açıklamaları;


Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku!

Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku!
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