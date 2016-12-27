Hazal Babalık 'Kısmetse Olur'dan elenince gerçek haline döndü! İşte değişimi...

Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü! Semih Kurtulmuş hakkında itiraflar...
HAZAL BABALIK'I KISMETSE OLUR'DAN ÇIKTIKTAN SONRAKİ HALİ
Hazal Babalık Kısmetse Olur evinden çıktıktan sonra önce Semih tarafından terkedildi. Semih Kurtulmuş onunla birlikte olmak yerine Kısmetse Olur'daki kankisi ile Kıbrıs'a çapkınlık tatiline uçtu. Hazal Babalık ise ekrandaki laz kızı pozlarından çıkıp eski orjinal haline dönüş yaptı.
Hazal ve Semih cephesinde sürpriz gelişme!
HAZAL BABALIK'IN SON HALİ BU...
Instagram hesabından son halinin görüntülerini paylaşan Hazal Babalık gerçek haline tamamen dönmüş görünüyor. Saçlarını da kısaltan Hazal Babalık, gözlerine yaptığı abartılı makyajla dikkat çekiyor. Hazal Babalık, Kısmetse Olur'un ünlü makyaj ve saç ekibinin desteği olmayınca suni bir görünüme bürünmüş.
ESKİDEN DE BÖYLEYDİ
Hazal Babalık'ın aslında bu orjinal hali. Zira Kısmetse Olur'a girmeden öncede böyle bir imaja ve makyaj stiline sahipti. Abartılı giyinmeyi ve makyajı tercih eden Hazal Babalık, Kısmetse Olur'da Semih Kurtulmuş'un beğeneceği kız modeline bürünmüştü.
İşte Hazal Babalık'ın eski ve yeni fotoğrafları;
Kaynak:internethaber.com