Hazal Babalık 'Kısmetse Olur'dan elenince gerçek haline döndü! İşte değişimi...

Kısmetse Olur evinden elenen Hazal Babalık dışarı çıkınca orjinal haline döndü. Kısmetse Olur evinde Karadenizli laz kızı pozları kesen Hazal Babalık, önceki haftalarda sürpriz bir şekilde elenmişti. Hazal Babalık elendikten sonra da Semih Kurtulmuş tarafından terkedildi. Youtube üzerinden video yayınlayan Hazal Babalık, Semih Kurtulmuş'u kendisini aldatmakla suçladı.

Magazin - 28 Aralık 2016 02:00
Hazal Babalık 'Kısmetse Olur'dan elenince gerçek haline döndü! İşte değişimi...
Aslen Rize Ardeşenli olan Hazal Babalık, Kısmetse Olur evinden reytingleri artırmak amacıyla yapım tarafından elenmişti. Hazal Babalık elenince Semih Kurtulmuş da evden ayrılmıştı. Senaryo dışarda ikilinin aşklarını devam ettirmeleri ve Hazal Babalık'ın sonrasında eve dönmesi üzerineydi . Ancak hesaplar uymadı.

Hazal Babalık

Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü! Semih Kurtulmuş hakkında itiraflar...



HAZAL BABALIK'I KISMETSE OLUR'DAN ÇIKTIKTAN SONRAKİ HALİ


Hazal Babalık Kısmetse Olur evinden çıktıktan sonra önce Semih tarafından terkedildi. Semih Kurtulmuş onunla birlikte olmak yerine Kısmetse Olur'daki kankisi ile Kıbrıs'a çapkınlık tatiline uçtu. Hazal Babalık ise ekrandaki laz kızı pozlarından çıkıp eski orjinal haline dönüş yaptı.

Hazal ve Semih cephesinde sürpriz gelişme!

Hazal ve Semih cephesinde sürpriz gelişme!



HAZAL BABALIK'IN SON HALİ BU...


Instagram hesabından son halinin görüntülerini paylaşan Hazal Babalık gerçek haline tamamen dönmüş görünüyor. Saçlarını da kısaltan Hazal Babalık, gözlerine yaptığı abartılı makyajla dikkat çekiyor. Hazal Babalık, Kısmetse Olur'un ünlü makyaj ve saç ekibinin desteği olmayınca suni bir görünüme bürünmüş.

ESKİDEN DE BÖYLEYDİ


Hazal Babalık'ın aslında bu orjinal hali. Zira Kısmetse Olur'a girmeden öncede böyle bir imaja ve makyaj stiline sahipti. Abartılı giyinmeyi ve makyajı tercih eden Hazal Babalık, Kısmetse Olur'da Semih Kurtulmuş'un beğeneceği kız modeline bürünmüştü.

İşte Hazal Babalık'ın eski ve yeni fotoğrafları;
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:internethaber.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • 'Kiralık Aşk'ta evlenme teklifi!
  • Yılbaşı partisine ünlü yağmuru!
  • Kenan Doğulu bakın ne yaptı?
  • Survıvor 2017'ye bir ünlü isim daha!
  • Survivor için geri sayım başladı!
  • Ünlü çiftten flaş haber geldi!
  • “Anne” zirvede
  • Geccelerde beraber eğlendiler!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sinem'e Kenan'ın hediyesi

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • Neslihan Atagül'den olay poz!
  • İşte 2017 yılının ilk dizileri!
  • "Ölene Kadar"ın iki yeni fragmanı yayınlandı!
  • Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü!
  • "İçerde" dizisinde sürpriz ayrılık!
  • Yılmaz Morgül'den televizyon tarihine geçecek gaf!
Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!
  • Survivor 2017'ye bir ünlü isim daha!
  • Çağla Şıkel'in Victoria's Secret hayali!
  • Ünlü çiftten flaş haber geldi!
  • Ahu Yağtu, Ayhan Bozkurt ile eğlencede!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun hediyesi
  • Artık sorun kalmadı!
Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!