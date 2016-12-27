Hazal Babalık 'Kısmetse Olur'dan elenince gerçek haline döndü! İşte değişimi...

Magazin - 28 Aralık 2016 02:00

Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü! Semih Kurtulmuş hakkında itiraflar...

Hazal ve Semih cephesinde sürpriz gelişme!

Aslen Rize Ardeşenli olan Hazal Babalık, Kısmetse Olur evinden reytingleri artırmak amacıyla yapım tarafından elenmişti. Hazal Babalık elenince Semih Kurtulmuş da evden ayrılmıştı. Senaryo dışarda ikilinin aşklarını devam ettirmeleri ve Hazal Babalık'ın sonrasında eve dönmesi üzerineydi . Ancak hesaplar uymadı.Hazal Babalık Kısmetse Olur evinden çıktıktan sonra önce Semih tarafından terkedildi. Semih Kurtulmuş onunla birlikte olmak yerine Kısmetse Olur'daki kankisi ile Kıbrıs'a çapkınlık tatiline uçtu. Hazal Babalık ise ekrandaki laz kızı pozlarından çıkıp eski orjinal haline dönüş yaptı.Instagram hesabından son halinin görüntülerini paylaşan Hazal Babalık gerçek haline tamamen dönmüş görünüyor. Saçlarını da kısaltan Hazal Babalık, gözlerine yaptığı abartılı makyajla dikkat çekiyor. Hazal Babalık, Kısmetse Olur'un ünlü makyaj ve saç ekibinin desteği olmayınca suni bir görünüme bürünmüş.Hazal Babalık'ın aslında bu orjinal hali. Zira Kısmetse Olur'a girmeden öncede böyle bir imaja ve makyaj stiline sahipti. Abartılı giyinmeyi ve makyajı tercih eden Hazal Babalık, Kısmetse Olur'da Semih Kurtulmuş'un beğeneceği kız modeline bürünmüştü.Kaynak:internethaber.com