Hazal Kaya anlattı: "Çok kötü hissettiğim bir günün geccesi..."

Koronavirüs salgınının ardından sosyal medyada daha aktif olan katıldığı sosyal medya röportajları ile sevenleriyle bağını koparmayan Hazal Kaya, annelikten vakit bulduğu aralarda dikkat çekici paylaşımlara imza atıyor.

04.05.2020 09:19 Magazin

Hazal Kaya anlattı: "Çok kötü hissettiğim bir günün geccesi..." Koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evinde oğlu Fikret Ali ve eşi Ali Atay'la birlikte geçiren Hazal Kaya bu sürede sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı. Daha önce pek fazla paylaşımda bulunmayan oyuncu, bu süreçte paylaşımlarını artırdı.

Hazal Kaya:

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Hazal Kaya önceki gün de kötü geçen bir günün ardından moral bulmak adına yazlık kıyafetlerini üzerine giydi, kendi fotoğraflarını çekti Kaya bu karelerden birini Instagram hesabından şu notla paylaştı:

“Niyeyse çok kötü hissettiğim bir günün gecesi yazı getireyim dedim, yeter!”

Hazal Kaya'dan Ali Atay'a:

Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: "İyi ki doğdun sevdiğim"



İşte o kare:

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Hazal Kaya'nın en keyif alarak çalıştığı partneri kim?



Hazal Kaya itiraf etti:

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