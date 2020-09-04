Hazal Kaya, "Benden Ne Olur" diyecek?

Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy’ün oturduğu, senaryosunu Aslı T. Kızmaz ve Müge T. Öztürk’ün kaleme aldığı «Benden Ne Olur» filmi geçtiğimiz hafta sete çıktı.Filmin başrol karakteri Sertab Bal’a başarılı oyuncu Hazal Kaya (Bizim Hikaye, Adını Feriha Koydum) hayat verecek. 2021 yılının başlarında vizyona girmesi planlanan filmin kadrosunda Onur Tuna (Mucize Doktor, Yasak Elma), Enis Arıkan (Benimle Söyle, Jet Sosyete), Nur Fettahoğlu (Babil, Fi), Selin Şekerci (Kızım, Siyah Beyaz Aşk), Elçin Afacan (Sen Çal Kapımı, Bir Aile Hikayesi) ve Cem Belevi ( İnadına Aşk, Kalk Gidelim, Rengarenk) de var.«Benden Ne Olur» kendini ararken kendini kaybeden Sertab Bal’ın hikayesini ele alıyor. “Normal kadınların da hayatı kitap olacak kadar eğlenceli ve ilgi çekici olabilir” cümlesinin kanıtı olan Sertab Bal; her kadının ve hatta belki herkesin, hayatını izlerken kendinden bir şeyler bulabileceği bir karakter. 28 yaşına gelmiş fakat hayatında, tüm çevresinden beklenen “düzenli” hayatı olduramamış Sertab, istediği şeyler hakkında sürekli fikri değişen, kalıplara uymayan, kimlik arayışında genç bir kadındır. Ablası Harika’nın harika evini yakması ile evsiz ve parasız kalan Sertab, Harika’nın ‘’senden hiçbir şey olmaz Sertab’’ demesiyle büyük bir kırılma yaşar ve “benden ne olur” herkese göstereceğim diye kendisine söz verip, savrulan hayatında tutunmaya karar verir. Sertab’ın aşk, kalp kırıklığı, başarı ve başarısızlık dolu macerasını bu aldığı karar başlatır.