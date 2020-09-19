Hazal Kaya: "Çocuğumun sahibi değilim!"

Ezgi Mola'nın Youtube programına konuk olan Hazal Kaya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.İşte Hazal Kaya'nın açıklamalarından satır başları:-Henüz liseye giderken rol aldığı ‘Aşk-ı Mennu’ için Çok ergendim. Benim için zor oldu. Nihal ile büyüdüm, onunla okulu bitirdim. İkimizin de mezuniyet töreni Esma Sultan’da yapıldı. Bir hafta arayla üniversite sınavına girdik.-‘Aşk-ı Memnu’da oynarken insanlar kibarca yaklaşıp ‘Fotoğraf çektirebilir miyiz’ diye soruyorlardı. Ne zaman ‘Feriha’ oldum; ‘Kız buraya gel’ deyip kolumdan çekmeye başladılar.-Oğlumu etik değerlerle büyütmekle mükellefim ama özel hayatında tercihlerine müdahale etmem. Bırakın çocukları, köpeklerimizin bile sahibi değiliz.-Sosyal medya bizi perişan etti. Kötü bir şey yazılınca bazen insanın günlerce kafasına takılıyor.-Artık kendimi daha özgür hissediyorum ve rahatça ifade edebiliyorum. Bazen ‘Ben deli değilim’ demek istiyorsun.-Çok içimin sindiği bir dizi projesi var. Şartlarımı uydurabilirsem ekrana döneceğim.-Doğum sonrası hızla kilo vermek istemedim. Umurumda değildi. Hamura ölüyorum. Ara ara yiyip kendimi ödüllendiriyorum.