Hazal Kaya geri dönüyor! İşte yeni dizisi!

Ekranlara ara veren Hazal Kaya Shameless dizisinin uyarlamasında rol alacak.

Dizi - 03 Ocak 2017 16:53
Hazal Kaya geri dönüyor! İşte yeni dizisi!
Geçtiğimiz sezon Aras Bulut İynemli ile başrollerini paylaştıkları 'Maral' dizisinin final yapmasının ardından kendini aşçılığa verip ekranlara ara veren Hazal Kaya'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Güzel oyuncu Hazal Kaya'nın yeni dizi projesi belli oldu. Kaya 'Shameless' dizisinin yerli uyarlamasında oynayacak. Medyapım'ın yapımcılığını yapacağı dizinin senaristliğini de 'Umutsuz Ev Kadınları'nın senaristi olan Meryem Gür üstlenecek.

Hazal Kaya dizide Fiona Gallaher karakterini canlandıracak. Kaya, Fiona Gallagher karakteriyle kardeşlerin en büyüğü olup, fedakar bir o kadar da belayı üstüne çeken bir karakter olarak izleyiciyle buluşacak.

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