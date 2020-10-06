Hazal Kaya o diziye konuk oluyor!
Menajerimi Ara dizisinin 8. bölümüne Hazal Kaya’nın konuk olacağı öğrenildi. En son ‘Bizim Hikaye’ dizisinde rol alan Kaya uzun bir süredir dizilerde oynamıyordu.
06.10.2020 17:40 Magazin
Son olarak 'Bizim Hikaye' dizisinde boy gösteren Hazal Kaya, uzun bir süredir ekranda rol almıyordu. Oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu yavaş yavaş setlere dönüyor. "Benden Ne Olur" isimli sinema filminde rol alan oyuncu şimdi de Menajerimi Ara dizine konuk olacak. 8. bölümde diziye konuk olacak olan Hazal Kaya oldukça uzun bir aranın ardından televizyonda boy gösterecek.