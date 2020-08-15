Hazal Kaya setlere oğlu Fikret Ali'yle döndü!

Oyuncu Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan ile başrolleri paylaşacağı "Benden Ne Olur" filminin çekimlerine başlandı. Anneliği ve oyunculuğu aynı anda yürüten oyuncu, sete de oğluyla gitti.Uzun bir aradan sonra sete çıkan Hazal Kaya, çekim için hazırlıklar yapılırken Instagram hesabından minik oğlu Fikret Ali'nin kucağında olduğu bir fotoğraf paylaştı. Kaya paylaşımına “Çalışan anne 4. sezon” notunu düştü.Kaya'nın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Çok sayıda ünlü isim ise paylaşıma övgü dolu yorumlar yaptı. Bizim Hikaye dizisinde birlikte rol aldığı Burak Deniz'le birlikte Aslı Enver, Şükran Ovalı, Songül Öden, Selin Şekerci gibi çok sayıda oyuncu fotoğrafa yorum yaptı.