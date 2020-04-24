Hazal Kaya: "Vertigo oldum sanıyordum, hamile olduğumu öğrendim!"

Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: "İyi ki doğdun sevdiğim"

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Tuvana Büyükçınar’ın Hazal Kaya’nın başarısını sorduğu sohbette Kaya, samimiyetin ve gerçekliğin çok önemli olduğunu Türk izleyicisinin bunu iyi bildiğini ve çok profesyonel olduğunu söylerken “Annem sağ olsun. Hep ayaklarımın üstüne basmak zorunda kaldım. Şana şöhrete uçmak için izin vermedi. Çok küçük yaşta başladım ve yanımda biri olması gerekiyordu. Hep yanımdaydı.” dedi.Sıfır Atık adlı kitabı okuduğunu söyleyen Kaya “Ne kadar fazla tüketiyoruz tutuldum bir ara ben. Sürekli koşturma halindeyiz. Bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Sürekli kafamızda bir şeyler var. Karantina sonrası birbirimize daha da dikkat etmemiz gerektiğini anladım. ”dediKaya içinde bulunduğumuz global felaket süreciyle ilgili “Gönlümüzü ferah tutmalıyız. Etrafımızda da çok var kendileri hastalanan yakınları hastalanan. Umutsuzluğa düşmemizin bir anlamı yok. Belli ki bu sürecek. Yüzümüzü güneşe dönmemiz lazım. İçimizi ferahlatmamız lazım.” diyerek sevenlerine mesaj verdi.Oyuncu, bu dönemde biraz daha dışa döndüğünü, insanların daha fazla dertlerini gördüğünü açıkça ifade etti. İnsanların kendisini dinlemekten ziyade etrafı da görmeye başlamasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. “Anne olduktan sonra daha fazla duygusallaştım. Aslında anne olarak diye değil bizim umutsuzluğa düşme hakkımız yok. Sabahtan beri videolar izliyorum. Piyano çalan, şiir okuyan çocukları görünce çok duygulandım.” dedi. Yine bu dönemde yardımlaşmanın da yeni yollarını bulduğumuzu dile getiren oyuncu birkaç gündür moralinin düştüğünü ama bugün o videoları izleyince umutsuzluğa yerin olmadığını söyledi.Kaya, Tuvana Büyükçınar’ın oğlu aslanı çok sevdiğini evlenmeden önce bile hep çocuğunun Aslan gibi olmasını istediğini söylerken ayrıca farklı bir konuya değindi. Hamileliği kendi seçtiğini ve herkesin anne olmasına da gerek olmadığını bunun bir tercih olduğunu üstüne basa basa dile getiren Kaya hamileyken etraftaki hemcinslerin kendine yaptığı psikolojik şiddetten bahsetti. “Hamilelik zamanlarımda eczanede emzireceksin dimi diyen bir teyze ile karşılaştım. Yine hamileyken kahve sırasında bir kadın bana normal doğuruyorsunuz dimi diye sordu. Kadınların birbirine baskısı çok fazla. Bu benim tercihim ben anne olmayı çok istedim.” dedi.Hamileliğini ilginç bir biçimde öğrendiklerini söyleyen başarılı oyuncu Kaya “2 Nisan’da sete gidecektim. Başım çok dönmeye başladı. Ama yine de sete gittim. Sette çalışma arkadaşlarım iyi olmadığımı söyleyince hastanenin yolunu tuttum. Vertigo olduğumu düşünüyordum. Cidden vertigo olmuşum ve bu sırada kan testi yapıldı. O anda hamile olduğumu öğrendim.” dedi.Oğlu Fikret Ali’nin müziğe çok fazla tepki verdiğini canlı yayında ne müzik çalarsa karnındayken tekme attığını, doğduktan sonra da aynı tepkiler verdiğini dile getiren oyuncu “Annem çeşitli müzikler dinletiyor. Beğenmediği bir şarkı olunca Fiko’nun ağlayıp değiştirtiyor. Belli ki net bir insan olacak. Şimdiden kendini ifade edebiliyor. Daha 5 aylık ama ben şok oluyorum verdiği tepkilere” dedi.Moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar’ın setlerle ilgili sorusuna ise güzel oyuncu ''Yazın oynayacağım bir sinema filmim vardı durduk, sektör ne zaman başlayacak hiç bir fikrim yok. Bizler setlerde çok kalabalık ekiplerle çalışıyoruz. Özellikle set çalışanları için çok riskli. Ekipler mi küçültülecek nasıl olacak bilmiyorum.'' diye cevap verdi.Peru, Mısır, Küba, Amerika gibi dünyanın dört bir yanından hayranları Alem Talks canlı yayınında Hazal Kaya'yı izledi. Bunun sebebini Kaya “Hor görülen dizilerimizin başarısı” olarak nitelendirdi. Aslında bu bir tepkiye karşılı söylediği bir sözdü. Türk dizilerimizin ve hikayelerimizin gerçek başarısından söz ediyordu. “Dünyanın farklı yerlerinde hayranlarımızın olması beni çok heyecanlandırıyor. Çalışmayı ve işe yaramayı çok özledim. Bir an önce setlere geri dönmek istiyorum. Evde sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnsanlara da bunu söylemek istiyorum. Evde sıkılmak yerine, elinizden gelen bir şeyler yapıp ihtiyaç sahiplerine yollayabilirsiniz. Benim annem oyuncak yapmayı öğrendi 150 tane çocuk sevindireceğim dedi ve öyle çıktı. Evde sıkılacağınıza bir sürü çocuğa faydası olan şeyler yapabilirsiniz.” Dedi.Binlerce kişinin izlediği ALEM TALKS canlı yayınında Kaya’nın takipçilerinden gelen günlük rutin sorusuna karşılık “Sabah 6 da kalkıyorum oğlanla. Glutensiz besleniyorum. Yediklerime çok dikkat ediyorum. 10 günde 1 istediğimi yiyorum. Ben kaldı ki Antepliyim. Benim için çok bir durum. Onun dışında set başlarsa diye kiloma dikkat ediyorum. Cilt bakımıma ve sporuma özen gösteriyorum.” dedi.