Hazal Kaya eşi Ali Atay’ın yeni yaşını Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Güzel oyuncu paylaşımının altına şöyle yazdı: “Seni çok seviyorum...Hep birlikte nice senelerimiz olsun.İyi ki doğdun sevdiğim.”
Ali Atay ise Hazal Kaya’nın bu satırlarına “benim güzel sevgilim” sözleriyle karşılık verdi...
Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: "İyi ki doğdun sevdiğim"
Oyuncu Hazal Kaya kendisi gibi oyuncu eşi Ali Atay'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
21.04.2020 12:30 Magazin