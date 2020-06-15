Hazal Kaya'dan Burak Deniz açıklaması!

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında final yapan 'Bizim Hikaye' dizisinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz'in, dizi çekimleri devam ederken bir kriz yaşadıkları iddia edilmişti. Hazal Kaya'nın 7 Şubat'taki düğününden sonra tartışıp küsen ikilinin, sette ortak sahneleri dışında bir araya gelmemeye özen gösterdiği öne sürülmüştü. Hatta 'Bizim Hikaye'de 53 bölüm boyunca 'Tülay' karakterini oynayan Nesrin Cavadzade'nin de diziden yaşanan gerginlikten dolayı ayrıldığı söylenmişti.Dizi final yaptıktan bir yıl sonra Hazal Kaya iddialara ilk kez yanıt verdi. O dönemki rol arkadaşı Hazal Kaya'nın yüzünü bir uygulamayla erkek yüzü yapan Burak Deniz, montajlı fotoğrafı Whatsapp profili yaptı. Bu durumu hikayesinde paylaşan Kaya, "Her rol arkadaşıyla anlaşamıyor haberi çıktığında bunu hatırlayın tamam mı?" mesajını paylaştı. Böylece ikili arasında bir küslük olmadığı ortaya çıktı...