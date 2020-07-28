Kendisi gibi 1 Ekim'de doğan miniğin tedavisi için farkındalık yaratan oyuncu Hazal Kaya, “Gökalp, SMA hastası ve 2 yaşından önce olması gereken bir tedavi var. Ona destek olmamız lazım. Benim ricam, bu sene bana yapmayı düşündüğünüz bütün sürprizleri, bütün hediyeleri ona bağışlamanız” diyerek sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
Hazal Kaya'dan hayranlarına çağrı!
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 1 Ekim'de 30 yaşına basacak. Kaya, doğum gününde hayranlarına bir çağrıda bulundu ve SMA hastası olan minik Gökalp için yardım istedi.
28.07.2020 19:33 Magazin