Hazal Kaya'dan o yorumlara yanıt: "Elimde kanıtlar var!"

Hazal Kaya'nın yüzünü ilk kez gösterdiği oğlu Fikret Ali, babası Ali Atay'a benzerliği ile dikkat çekmişti. Kaya, yaptığı paylaşımda, "Fiko babasına benziyor' diyenlere bakışımız bu şekil.Oğlum bana da benziyor. Elimde kanıtlar var ama sakin kalayım neyse" notunu düştü.

11.05.2020 15:47 Magazin

Hazal Kaya'dan o yorumlara yanıt: "Elimde kanıtlar var!" Hazal Kaya ile Ali Atay çifti 2019 Kasım ayında çocukları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı. Hazal Kaya, bugüne kadar oğlunun yüzünü sosyal medya hesabından paylaşmamıştı. Güzel oyuncu bu kuralı 'Anneler Günü' için bozdu. Fikret Ali'yle fotoğrafını Instagram'a yükledi.

Hazal Kaya anlattı:

Hazal Kaya anlattı: "Çok kötü hissettiğim bir günün geccesi..."




Hazal Kaya'nın yüzünü ilk kez gösterdiği oğlu Fikret Ali, babası Ali Atay'a benzerliği ile dikkat çekti. Ünlü oyuncu, çektiği selfie'yi sosyal medya hesabından paylaşarak "Fiko babasına benziyor diyenlere bakışımız bu şekil... Oğlum bana da benziyor, elimde kanıtlar var ama şimdi şeyetmiyim sakin kalayım neyse" mesajını paylaştı.

Hazal Kaya:

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Hazal Kaya'dan Ali Atay'a:

Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: "İyi ki doğdun sevdiğim"
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