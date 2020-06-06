Takvim Gazetesi'nin haberine göre et, yumurta ve süt ürünleri dahil olmak üzere bütün hayvansal ürünleri hayatından çıkaran Kaya, "Bir şeylerin vegan halini yapmaya çalışıyorum da kök mü saldım çiçek mi açtım bilemedim" diyerek de zorlandığını itiraf etti.
(Kaynak: takvim.com.tr)
Hazal Kaya'dan şaşırtan değişiklik! Sosyal medya hesabından duyurdu
Geçtiğimiz yılın son aylarında ilk oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu Hazal Kaya, beslenme düzenini değiştirdi. 29 yaşındaki oyuncu, bir hafta önce vegan beslenmeye başladı.
06.06.2020 16:34 Magazin