Hazal Kaya'nın partneri belli oldu!

Aslı T. Kızmaz'ın yazdığı 'Benden Ne Olur' kitabından uyarlanacak olan filmde Hazal Kaya'nın başrolde yer alacağı daha önceden belli olmuştu. Filmde Kaya'ya eşlik edecek erkek oyuncu da belli oldu. Mucize Doktor filminde canlandırdığı Ferman karakteriyle beğeni toplayan Onur Tuna, 'Benden Ne Olur'da Hazal Kaya'nın partneri olacak.