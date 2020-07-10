Hazar Ergüçlü'nün televizyon ekranı özlemi!

Onur Ünlü: "Ben sorun etmezken insanlara ne oluyor?"

Hazar Ergüçlü: "Her şeye hazırlıklı olmalıyız"

Hazar Ergüçlü '65 yaş üstü' yasağına karşı!

L’officiel temmuz sayısı için Emre Doğru’nun objektifine çarpıcı pozlar veren Hazar, yeni projeleriyle ilgili şöyle konuştu:"Şimdilik önümde bir sinema filmi var, onun için çok heyecanlıyım. Dizide oynamayı çok özledim, o yönde de bir takım gelişmeler oluyor."Güzel oyuncu bu sözlerle yakında yeni bir diziyle televizyon ekranlarına dönme planlarını dile getirdi.Uzun süren karantina ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle ailesinden uzak kalan Hazar Ergüçlü, yasakların kalkması üzerine geçtiğimiz hafta anne ve babasını görmek için gittiği Kıbrıs’tan fotoğraf paylaştı. Hazar Ergüçlü ailesinden uzak kalmasıyla ilgili ‘Çok uzun bir süredir ailemden uzağım, onları çok özledim. Vaktimi aileme ve sevdiklerime ayıracağım.’ demişti.