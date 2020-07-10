Hazar Ergüçlü'nün televizyon ekranı özlemi!

Hazar Ergüçlü, televizyon ekranı özlemini dile getirdi.

10.07.2020 12:58 Magazin

Hazar Ergüçlü'nün televizyon ekranı özlemi! L’officiel temmuz sayısı için Emre Doğru’nun objektifine çarpıcı pozlar veren Hazar, yeni projeleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Şimdilik önümde bir sinema filmi var, onun için çok heyecanlıyım. Dizide oynamayı çok özledim, o yönde de bir takım gelişmeler oluyor."

Güzel oyuncu bu sözlerle yakında yeni bir diziyle televizyon ekranlarına dönme planlarını dile getirdi.

Onur Ünlü:

Onur Ünlü: "Ben sorun etmezken insanlara ne oluyor?"



‘Vaktimi aileme ayıracağım’

Uzun süren karantina ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle ailesinden uzak kalan Hazar Ergüçlü, yasakların kalkması üzerine geçtiğimiz hafta anne ve babasını görmek için gittiği Kıbrıs’tan fotoğraf paylaştı. Hazar Ergüçlü ailesinden uzak kalmasıyla ilgili ‘Çok uzun bir süredir ailemden uzağım, onları çok özledim. Vaktimi aileme ve sevdiklerime ayıracağım.’ demişti.

FOTORĞAFLAR İÇİN TIKLAYIN

Hazar Ergüçlü:

Hazar Ergüçlü: "Her şeye hazırlıklı olmalıyız"



Hazar Ergüçlü '65 yaş üstü' yasağına karşı!

Hazar Ergüçlü '65 yaş üstü' yasağına karşı!
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: