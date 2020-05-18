Hazer Amani eşi Sıla ile karantina günlerini anlattı!

İşte Hazer Amani'nin açıklamaları...-Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz.-Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor.-Bu işin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz.”