Hekimoğlu'ndan Zeynep ekibe dönecek mi?

Hekimoğlu'nun yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı. Yeni sezonun ilk bölüm konusu şöyle:Zeynep'in istifasıyla birlikte Ateş'in ekibinde boşluk olmuştur. Ateş ise ekibe yeni birini almak yerine Zeynep'i döndürme çalışmalarına başlar. Bu yüzden de ekip için seçilen tüm adayları tek tek eler. Bu arada yine karmaşık bir vaka Hekimoğlu'nu bekler...Hekimoğlu 1 Eylül Salı 20.00'de Kanal D'de!